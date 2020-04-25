2020-04-25T10:57:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На доплаты медикам, работающим с COVID-19 в Хабаровском крае, будет выделено более 230 миллионов рублей

Надбавки получат как сотрудники медучреждений по федеральному перечню, так и работники, которые в него не попали
Василий ЗАДУНАЕВ
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На доплаты медикам, работающим с COVID-19 в Хабаровском крае, будет выделено более 230 миллионов рублейНа доплаты медикам, работающим с COVID-19 в Хабаровском крае, будет выделено более 230 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края подписал постановление, согласно которому все медработники, не зависимо от того входят они в федеральный список или нет, лечащие пациентов с COVID-19 получат стимулирующие выплаты. Как указанно в постановлении доплаты устанавливаются за особые условия и нагрузку к заработной плате врачам и медперсоналу, оказывающему помощь пациентам с COVID-19.

- Мы решили, что будет несправедливо доплатить только части медработников, вошедших в федеральные списки, и поэтому подготовили свои доплаты тем, кто в них не вошел. Постарались составить полный перечень, чтобы поддержать всех, кто борется с пандемией COVID-19. На это из краевого бюджета будет выделено 237 млн рублей, - заявил Сергей Фургал.

В краевой перечень правительством региона были добавлены врачи-эпидемиологи, специалисты, осуществляющие лабораторную диагностику COVID-19, работники патологоанатомических отделений и судмедэкспертизы, сотрудники, выполняющие противоэпидемические мероприятия при въезде на территорию Хабаровского края, водители, осуществляющие перевозку медработников, а также дезинфекторы, кастелянши, няни, буфетчики и уборщики помещений, где лечатся пациенты с COVID-19. Выплаты им начислят с 1 апреля. В зависимости от занимаемой должности указанные работники получат от 10 до 50 тысяч рублей.

С полным перечнем доплат по категориям работников можно ознакомиться здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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