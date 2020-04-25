2020-04-25T12:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Еврейской автономии ограничительные мероприятия продлили до 30 апреля

Соответствующий документ подписал глава региона Ростислав Гольдштейн
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Еврейской автономии ограничительные мероприятия продлили до 30 апреляВ Еврейской автономии ограничительные мероприятия продлили до 30 апреляФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщили в правительстве автономной области в постановление об ограничительных мероприятиях внесены изменения. Так, с 26 апреля разрешена розничная торговля в павильонах, рынках и ярмарках, специализирующихся на реализации сельскохозяйственной продукции, продуктах её переработки, удобрениях, средствах защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала. А ограничительные мероприятия в области согласно постановлению главы ЕАО продлены до 30 апреля.

- Кроме того действующий в регионе масочный режим продлён до 3 мая. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в том числе в магазинах, автобусах, такси, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией фиксируются ежедневно.

Вопросы о коронавирусе можно задать по телефонам горячей линии в Биробиджане: 4-08-06 и 4-07-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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