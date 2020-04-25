Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 25 апреля: выявлено 28 новых случаев

25 Апр 2020 2020-04-25T13:55:47+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 25 апреля: за день выявлено 28 новых случаев Фото: Правительство Хабаровского края

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 25 апреля 2020 года - сегодня в Хабаровском крае выявлено 28 случаев заболевания, вызываемого COVID19. Как сообщили в региональном минздраве в основном новые заболевшие это жители города Хабаровска, есть новые случаи в селе Богородское и в Николаевском районе Хабаровского края.

- Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 8 человек старше 65 лет и два подростка 15 и 16 лет, - отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди вновь выявленных пациентов около 60,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

Всего в крае зарегистрировано 379 случаев заболевания, в том числе 26 человек выздоровели (в том числе четверо за последние сутки) и 5 умерли.

Сейчас на лечении находится 348 пациентов, из них 6 в тяжелом состоянии, в том числе 3 на ИВЛ. У большинства (85,0%) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU