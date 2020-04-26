Обстановка в Хабаровском крае 26 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Как сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 26 апреля опасные и неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.
В. Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью от -1ºС до -3ºС, днем от +5ºС до +7ºС. Немного портит яркий день северный ветер 7-12 м/с.
В южных районах Хабаровского края также без осадков, ночью от -1ºС до -4ºС, днем от +5ºС до +12ºС. Тоже северный ветер 8-13 м/с.
В центральных районах возможны небольшие осадки – дождь, мокрый снег. Температура ночью от -6ºС до 0ºС, днем от +5ºС до +11ºС, ветер северный, северо-западный 5-12 м/с.
На севере края пройдут местами слабые осадки – мокрый снег и снег. Ночью прохладно -7ºС до +1ºС, днем от -2ºС до +10ºС. Преобладает северный ветер 7-14 м/с, на побережье порывы до 16 м/с.
Солнечная активность – очень низкая, геомагнитное поле – спокойное.
Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.
У Комсомольска-на-Амуре проходит границы вскрытия Амура. Там идет средний ледоход. Река поднимается, за минувшие сутки - на 78 см, достигнув отметки 296 см Угрозы подтоплений нет.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, по данным Роспотребнадзора, с 13 по 19 апреля зафиксировано 3 319 заболевших. В целом по краю эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен.
Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU