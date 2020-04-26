Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 26 апреля: всего выявлено 379 случаев заболевания

26 Апр 2020 2020-04-26T04:34:19+03:00

С 22 апреля в Хабаровском крае ужесточен масочный режим - вас могут не пустить в общественное место, если вы без этого средства защиты Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

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На утро 26 апреля 2020 года ситуация в Хабаровского крае по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа не изменилась по сравнению с днем вчерашним.

Напомним, к вечеру 25 апреля в крае было выявлено 28 подтвержденных случаев заболеваемости COVID-19. В основном среди хабаровчан, несколько больных – в селе Богородском, закрытом на карантин, и в Николаевском районе.

Нарастающим итогом к сегодняшнему дню в Хабаровском крае выявлено 379 случаев заболевания. Уже выздоровели 26 человек, пять человек, имевшие тяжелые хронические заболевания, скончались. Лечение сейчас получают 348 пациентов. Шесть из них в тяжелом состоянии, в том числе трое – на искусственной вентиляции легких.

Что характерно, отмечают в краевом минздраве: более чем у половины пациентов заболевание протекает бессимптомного – человек и не подозревает, что стал носителем вируса. Выявляют таких больных только при лабораторном обследовании. Все они «контактные», то есть близко общались с теми, кто заболел ранее. Именно поэтому, подчеркивают в минздраве Хабаровского края, так важно соблюдать все меры предосторожности: носить маску, которая защищает не вас от других, а окружающих – от вас. По-прежнему важно максимально перенести общение в виртуальное пространство, благо ресурсов хватает. Выходите из дома только по необходимости: за продуктами, в аптеку, на работу, если ваше предприятие продолжает деятельность и невозможно выполнять обязанности на удаленке. Надевайте маску при входе в общественный транспорт, в любые закрытые помещения, где есть скученность людей. Старайтесь как можно меньше прикасаться к поверхностям – перилам, торговым полкам, дверям. Понятно, что совсем исключить касания не получится, поэтому носите с собой влажные салфетки или надевайте перчатки. По возвращении домой сначала вымойте руки, а уже затем разбирайте продукты или гладьте кота.

ИСТОЧНИК KP.RU