2020-04-26T05:57:03+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Хабаровском крае на желтом уровне

Сервисы Яндекса присваивают такой цвет тем городам, где на улицах много людей
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Покупатели дисциплинированно заходят в маскахПокупатели дисциплинированно заходят в маскахФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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На фоне всей страны дальневосточники демонстрируют то ли безмятежность, то ли крайнюю занятость вне дома. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты «Самоизоляция», в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре индекс этой самой изоляции соответственно равен 3,3 и 3,7 балла. В Биробиджане – 3,5 балла. «На улице много людей» - объясняет легенда карты показатели.

При этом весь запад страны, включая Сибирь и Урал, за крайне редкими исключениями, держится в «зеленых» пределах – 4,2-5,0 балла, то есть улицы практически безлюдны.

Впрочем, хабаровчане хоть и не сидят по домам, но соблюдают меры безопасности. На входах в торговые точки и общественный транспорт висят предупреждающие объявления «Наденьте маску». И горожане следуют указаниям: абсолютное большинство надевает средство индивидуальной защиты, заходя в помещения, многие носят маски и на открытом воздухе.

Кстати, острота масочного дефицита постепенно спадает. Во многих магазинах, не имеющих никакого отношения к аптечным сетям, появились в продаже маски. Торгуют ими продуктовые, парикмахерские магазины, точки, продающие товары для животных, киоски периодической печати. Стоимость, по наблюдениям корреспондентов «КП»-Хабаровск» колеблется от 23 до 45 рублей за штуку. Однако учтите, что продают их партиями – от десяти штук в упаковке.

Вполне демократичная цена, учитывая, что в некоторых точках за одну одноразовую маску надо отдать 45 рублей. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Вполне демократичная цена, учитывая, что в некоторых точках за одну одноразовую маску надо отдать 45 рублей.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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