Шашлычка захотелось: гости Хабаровского края поставили мангал прямо на балконе

26 Апр 2020 2020-04-26T07:49:22+03:00

Балкон все-таки не полноценная замена природе, шашлык здесь не пожаришь. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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Жители многоквартирного дома в городе Амурске Хабаровского края решили, что самоизоляция шашлыку не помеха. Нельзя на природу? Зато можно на балкон. Там они и установили мангал, на котором принялись жарить шашлык.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю, звонок в пожарную часть поступил в минувшую субботу, 25 апреля около 19 часов. Жильцы четырехэтажки на проспекте Мира сообщили о клубах дыма, идущих с балкона первого этажа.

Пожарные приехали и обнаружили, что тушить им придется… мангал. Оказалось, что в шашлычники подались трое граждан КНР, проживавших в квартире на первом этаже.

- Пожара удалось избежать. За нарушение требований пожарной безопасности, а именно использование открытого огня на балконе, виновник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, - пояснил Алексей Волошин, главный государственный инспектор по г. Амурску и Амурскому району по пожарному надзору.

К слову, с 1 октября 2019 года действует запрет на использование открытого огня на балконах, лоджиях, а также в жилых комнатах. Если невмоготу, поезжайте на дачу или закажите доставку. В конце концов, жареное на обычной сковороде мясо тоже вкусно.

ИСТОЧНИК KP.RU