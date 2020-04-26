Шашлычка захотелось: гости Хабаровского края поставили мангал прямо на балконе
Жители многоквартирного дома в городе Амурске Хабаровского края решили, что самоизоляция шашлыку не помеха. Нельзя на природу? Зато можно на балкон. Там они и установили мангал, на котором принялись жарить шашлык.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю, звонок в пожарную часть поступил в минувшую субботу, 25 апреля около 19 часов. Жильцы четырехэтажки на проспекте Мира сообщили о клубах дыма, идущих с балкона первого этажа.
Пожарные приехали и обнаружили, что тушить им придется… мангал. Оказалось, что в шашлычники подались трое граждан КНР, проживавших в квартире на первом этаже.
- Пожара удалось избежать. За нарушение требований пожарной безопасности, а именно использование открытого огня на балконе, виновник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, - пояснил Алексей Волошин, главный государственный инспектор по г. Амурску и Амурскому району по пожарному надзору.
К слову, с 1 октября 2019 года действует запрет на использование открытого огня на балконах, лоджиях, а также в жилых комнатах. Если невмоготу, поезжайте на дачу или закажите доставку. В конце концов, жареное на обычной сковороде мясо тоже вкусно.
ИСТОЧНИК KP.RU