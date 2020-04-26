2020-04-26T09:44:17+03:00
Общество

Радоницу жителей Хабаровского края просят провести дома

В Комсомольске-на-Амуре в Родительский день кладбище вообще закроют для посещений
Ксения ТУРТЫГИНА
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Городские власти опасаются, что на кладбищах соберется слишком много людей и тогда все противоэпидемические мероприятия окажутся бессмысленныГородские власти опасаются, что на кладбищах соберется слишком много людей и тогда все противоэпидемические мероприятия окажутся бессмысленныФото: Евгения МОЛОТОВА
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Мэрия Комсомольска-на-Амуре официально объявила, что для защиты граждан от коронавирусной инфекции COVID-19 в Радоницу или Родительский день (28 апреля) городское кладбище закроют для посещения. Общественный транспорт из Центрального и Ленинского округов до погоста в микрорайон Старт ходить не будет.

Администрация Хабаровска пока о таких решительных мерах не объявляла. Однако и объявлений о дополнительных рейсах до центрального и Матвеевского кладбищ на официальном сайте до сих пор не появилось. Предыдущие годы, как правило, на Родительский день продлевали работу общественного транспорта и выпускали дополнительные машины. Закроют ли кладбища Хабаровска для посещений, станет известно в понедельник, 27 апреля. Однако понятно, что технически это сделать крайне сложно.

Остается взывать к здравому смыслу горожан. Помянуть добрым словом ушедших можно и дома, а прибрать могилку родственников – позже, когда опасность с ними воссоединиться вернется в среднестатистические пределы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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