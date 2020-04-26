2020-04-26T10:53:10+03:00
Звезды

Театр «КнАМ» приглашает зрителей посмотреть записи спектаклей

Один из самых ярких театров страны оказался на грани закрытия
Ксения ТУРТЫГИНА
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Сцена из спектакля "Мой цвет надежды - Оранж". Фото: скриншот сайта "КнАМ"Сцена из спектакля "Мой цвет надежды - Оранж". Фото: скриншот сайта "КнАМ"
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Главный режиссер и создатель известного театра «КнАМ» Комсомольска-на-Амуре Татьяна Фролова обратилась к своим подписчикам и поклонникам театра с просьбой о помощи.

Театр сейчас, как и все учреждения культуры, закрыт для посещений. А это означает, что билеты не продаются. Если государственным и муниципальным театрам поможет работодатель, то с негосударственными все сложнее.

-. Если непростая ситуация в экономике, отягощенная эпидемией, продолжится еще несколько месяцев, театру с большой вероятностью придется закрыться, - пишет Татьяна Фролова у себя на страничке в соцсетях. - Как вы понимаете, театр сейчас не может зарабатывать даже те небольшие деньги, которые мы получали от показов спектаклей. И так как мы некоммерческий и негосударственный театр, то на помощь чиновников нам рассчитывать не приходится.

Помочь театру могут те, ради кого он существует, - его зрители. «КнАМ» обновил свой сайт и выложил видеозаписи своих прошлых спектаклей. Некоторые спектакли можно смотреть бесплатно, на другие нужно купить «билет». Стоимость просмотра сопоставима с ценой на «офлайн»-спектакль. Татьяна Фролова пообещала, что архив записей будет пополняться каждую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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