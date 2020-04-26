2020-04-26T12:54:04+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 26 апреля: нарастающий итог 406 случаев заболевания

За один день прибавилось двадцать семь заболевших в двух городах и одном районе края, выздоровело столько же
Ксения ТУРТЫГИНА
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Темпы прироста заболевших в крае снижаются, очевидно, благодаря самоизоляции и строгому карантину для прибывающих и контактниковТемпы прироста заболевших в крае снижаются, очевидно, благодаря самоизоляции и строгому карантину для прибывающих и контактниковФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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За день 26 апреля 2020 года в Хабаровского крае выявлено 27 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Нарастающим итогом к вечеру воскресенья в крае зафиксировано 406 случаев заболевания.

Новые случаи выявлены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районе им. Лазо. Возрастной охват, по данным министерства здравоохранения Хабаровского края, весьма широк – от 18 до 65 лет, также есть двое пациентов 16 и 17 лет. Все вновь выявленные заболевшие находились в изоляции, поскольку относятся к «контактным лицам» - они близко общались с теми, у кого вирус был обнаружен ранее.

Сейчас лечение получают 374 человека, большинство переносят инфекцию в легкой форме (85 процентов). Шестеро в тяжелом состоянии, из них трое – на ИВЛ.

По количеству заболевших на 100 тысяч населения Хабаровский край находится на 4 месте в ДФО. Отмечается, что последние десять дней темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в крае снижаются.

Однако это не повод расслабляться. Врачи в очередной раз напоминают: по статистике больше половины заболевших – бессимптомные носители, ничто не подсказывает человеку, что он подхватил коронавирус COVID-19. Между тем для окружающих он может быть опасен, поскольку становится распространителем инфекции. Поэтому соблюдение масочного режима, правил сангигиены и сокращение близких контактов с окружающими по-прежнему необходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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