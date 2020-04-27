Обстановка в Хабаровском крае 27 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость

27 Апр 2020 2020-04-27T05:03:55+03:00

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Сегодня, 27 апреля, не будет опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. В Хабаровске небольшой дождь, температура ночью от -3 до +2, днем от +7 до +13, ветер юго-западный 5-10 м/с. На юге края местами небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью от -2 до +3, днем от +8 до +13, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами небольшие осадки, ночная температура в пределах от -7 до +2, днем от +3 до +12, ветер западный 5-10 м/с. На севере края местами небольшие осадки, температура ночью от -7 до +1, днем от -2 до +10, ветер северо-западный 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 18 мкр/ч, то есть остается в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона в крае.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 13 по 19 апреля 2020 года зарегистрировали три тысячи 319 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 18,2 процента. Эпидпорог превышен в Хабаровском районе на 6,4 процента, по краю не превышен и составляет семь тысяч 653.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU