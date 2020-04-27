27 Апр 2020 2020-04-27T05:02:33+03:00

На 13 дорогах в Хабаровске могут возникнуть проблемы с проездом авто Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске, по данным на утро 27 апреля, идут работы на улицах Краснореченской, Шелеста, Карла Маркса, Нагорной, Герцена, Кутузова, Узловой, Георгиевской, Бойко-Павлова, а также на Восточном и Владивостокском шоссе. Кроме того, реконструкцию проводят в переулках Краснореченском и Зеленоборском. Водителей и пешеходов убедительно просят принять это обстоятельство во внимание и по возможности скорректировать маршрут.

Как отметили в городской администрации, в городе на утро 27 апреля не зафиксировали отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В городе не работают 83 лифта. Днем ранее на дорогах краевого центра работали 73 единицы техники, в том числе ночью 12. Работники службы благоустройства вывезли в общей сложности 56 кубометров мусора.

Также в городе за минувшие сутки случилось шесть дорожных аварий, девять возгораний, скорую помощь горожане вызывали 656 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU