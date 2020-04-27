2020-04-27T05:01:01+03:00
Происшествия

Годовалый ребенок пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске

Малыш находился в машине, проехавшей перекресток на красный свет
Александр ШТААЛЬ
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Годовалый ребенок пострадал в аварии на улице Краснореченской в ХабаровскеГодовалый ребенок пострадал в аварии на улице Краснореченской в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 26 апреля, в Хабаровске случилась авария, в которой пострадали один взрослый человек и годовалый ребенок. По предварительной информации, машина Toyota Crown проехала перекресток улиц Краснореченской и Кубяка на красный свет. Невнимательность водителя обернулась столкновением с автомобилем Nissan Note, который ехал по улице Кубяка на улицу Краснореченскую с левым поворотом в сторону улицы Калараша.

- Известно, что пострадала автолюбительница, управлявшая машиной Toyota Crown. У нее диагностировали ушиб коленного сустава и повреждение боковой связки, а также ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Ребенок ехал в этой же машине, сидел в детском кресле, был пристегнут. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы, - рассказал информированный источник.

Также пострадала еще одна девочка - пассажир машины Toyota Crown, которой 11 лет. Она травмировала руку, под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. На момент происшествия автолюбительница из Toyota Crown была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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