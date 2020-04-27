Автолюбительница в Хабаровском крае вернула долг налоговой ради машины

27 Апр 2020 2020-04-27T04:57:58+03:00

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Жительница Хабаровского края ради собственной машины решила рассчитаться по налогам. Женщина не платила продолжительное время и накопила долг больше 36 тысяч рублей. Сподобить неплательщицу на решительные действия смогли судебные приставы.

- В отделе судебных приставов по Хабаровскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по налогам. Должница не приходила на прием и не торопилась оплачивать долги, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже выяснили, что у нее в собственности машина. На нее-то и решили наложить арест. Когда процедура закончилась, женщина крепко задумалась о том, что нужно все-таки заплатить, и погасила долг. Исполнительное производство в отношении нее закончилось.

Жителям региона напоминают об обязанности вовремя оплачивать долги.

ИСТОЧНИК KP.RU