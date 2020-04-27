2020-04-27T04:56:55+03:00
Общество

Взрывчатку спрятал в своей кладовке житель Еврейской автономии

Также у нарушителя обнаружили револьвер
Александр ШТААЛЬ
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Взрывчатку спрятал в своей кладовке житель Еврейской автономииВзрывчатку спрятал в своей кладовке житель Еврейской автономииФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Еврейской автономии опрометчиво припрятал в своей кладовке тротиловые шашки, проводники электрозапалов и газовый револьвер. Однажды это опасное сокровище из его кладовки все-таки извлекли правоохранители. Они же стали дознаваться, откуда у мужчины взялись эти предметы, которые он, к слову, хранил незаконно.

- Со слов хозяина дома, взрывчатку и револьвер он нашел в двух километрах от села весной 2010 года. Все было упаковано в полимерный пакет. Тогда у него не мелькнула мысль сдать находку стражам порядка. Он принес ее домой и до недавнего времени просто хранил в кладовке, - рассказали в Росгвардии по ЕАО.

По данному факту полицейские уже проводят проверку. По ее итогу правоохранители примут процессуальное решение.

Жителей области предупреждают об ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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