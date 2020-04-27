2020-04-27T04:55:48+03:00
Общество

Самоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборы

Помощь получают люди старше 60 лет, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи
Александр ШТААЛЬ
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Самоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборыСамоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборыФото: Олег УКЛАДОВ
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Самоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборы. Помощь в первую очередь получают люди старше 60 лет, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи. На выходных пакеты с продовольствием раздавали в том числе руководители органов исполнительной власти и депутаты Законодательного собрания ЕАО.

- Некоторые люди удивлялись визитам волонтеров и даже пытались рассказать им о том, кому из соседей продуктовые наборы сейчас нужнее, - рассказывает Наталья Афанасьева, председатель комитета социальной защиты населения правительства ЕАО.

Напомним, продуктовые наборы разносят для того, чтобы люди, находящиеся в группе риска по возрасту, смогли пережить ограничительные меры. Жителей региона убедительно просят оставаться дома до конца режима самоизоляции и принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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