Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске
В Хабаровске начал работать портал, где опубликована информация о мерах поддержки бизнеса в условия COVID-19. Получить исчерпывающие данные о государственных и муниципальных мерах поддержки предприятиям и организациям теперь можно по ссылке.
- Ресурс создавали исходя из реальных проблем и запросов бизнеса. Старались сделать его максимально простым и информативным. Разделы сформировали по «жизненным ситуациям»: аренда, налоги, субсидии и по другим вопросам, - рассказала Ирина Шапиро, вице-мэр Хабаровска.
Напомним, на сегодняшний день отмечают падение оборотов предприятий в среднем на 68 процентов. Ситуация с распространением коронавируса негативно сказывается на работе многих компаний. На сегодняшний день уже действуют такие меры поддержки, как снижение и отсрочка платежей по аренде, отказ от обеспечительных мер при муниципальных закупках, прорабатывают вопрос о снижении налоговых ставок по ЕНВД и земельному налогу, предоставлению субсидий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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