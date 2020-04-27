Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске

27 Апр 2020 2020-04-27T04:55:08+03:00

На сайте есть информация о мерах поддержки в связи с угрозой распространения кроонавируса

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В Хабаровске начал работать портал, где опубликована информация о мерах поддержки бизнеса в условия COVID-19. Получить исчерпывающие данные о государственных и муниципальных мерах поддержки предприятиям и организациям теперь можно по ссылке.

- Ресурс создавали исходя из реальных проблем и запросов бизнеса. Старались сделать его максимально простым и информативным. Разделы сформировали по «жизненным ситуациям»: аренда, налоги, субсидии и по другим вопросам, - рассказала Ирина Шапиро, вице-мэр Хабаровска.

Напомним, на сегодняшний день отмечают падение оборотов предприятий в среднем на 68 процентов. Ситуация с распространением коронавируса негативно сказывается на работе многих компаний. На сегодняшний день уже действуют такие меры поддержки, как снижение и отсрочка платежей по аренде, отказ от обеспечительных мер при муниципальных закупках, прорабатывают вопрос о снижении налоговых ставок по ЕНВД и земельному налогу, предоставлению субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU