2020-04-27T04:55:08+03:00
Общество

Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске

На сайте есть информация о мерах поддержки в связи с угрозой распространения кроонавируса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Портал в помощь бизнесменам запустили в ХабаровскеПортал в помощь бизнесменам запустили в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске начал работать портал, где опубликована информация о мерах поддержки бизнеса в условия COVID-19. Получить исчерпывающие данные о государственных и муниципальных мерах поддержки предприятиям и организациям теперь можно по ссылке.

- Ресурс создавали исходя из реальных проблем и запросов бизнеса. Старались сделать его максимально простым и информативным. Разделы сформировали по «жизненным ситуациям»: аренда, налоги, субсидии и по другим вопросам, - рассказала Ирина Шапиро, вице-мэр Хабаровска.

Напомним, на сегодняшний день отмечают падение оборотов предприятий в среднем на 68 процентов. Ситуация с распространением коронавируса негативно сказывается на работе многих компаний. На сегодняшний день уже действуют такие меры поддержки, как снижение и отсрочка платежей по аренде, отказ от обеспечительных мер при муниципальных закупках, прорабатывают вопрос о снижении налоговых ставок по ЕНВД и земельному налогу, предоставлению субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае
В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомой
Дальневосточный филиал Сбербанка готовится к празднованию юбилея Победы
Лауреатов премии имени Якова Дьяченко-2020 выбрали в Хабаровске
В Хабаровском крае потеплеет до 23 градусов
На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи
Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске
Самоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборы
Взрывчатку спрятал в своей кладовке житель Еврейской автономии
Автолюбительница в Хабаровском крае вернула долг налоговой ради машины
Годовалый ребенок пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске
На 13 дорогах в Хабаровске могут возникнуть проблемы с проездом авто
Обстановка в Хабаровском крае 27 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 26 апреля: нарастающий итог 406 случаев заболевания
Театр «КнАМ» приглашает зрителей посмотреть записи спектаклей
Радоницу жителей Хабаровского края просят провести дома
Шашлычка захотелось: гости Хабаровского края поставили мангал прямо на балконе
Индекс самоизоляции в Хабаровском крае на желтом уровне
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 26 апреля: всего выявлено 379 случаев заболевания
Обстановка в Хабаровском крае 26 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 25 апреля: выявлено 28 новых случаев
В Еврейской автономии ограничительные мероприятия продлили до 30 апреля
На доплаты медикам, работающим с COVID-19 в Хабаровском крае, будет выделено более 230 миллионов рублей
В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области военные городки обрабатывают специалисты РХБ защиты
Телефонные мошенники из Москвы украли у доверчивой жительницы Биробиджана 8 тысяч рублей
Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звери
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля: 20 жилых подъездов закрыто на карантин