2020-04-27T05:05:39+03:00
Общество

На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи

Запасы продуктов для малоимущих кончаются, граждан просят помочь их пополнить
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощиНа гуманитарном складе в Хабаровске просят помощиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

На гуманитарном складе в Хабаровске просят о помощи. На сегодняшний день он закрыт для посещения. Продукты нуждающимся волонтеры возят по домам. Однако запасы продовольствия постепенно заканчиваются, и без помощи неравнодушных людей их не пополнить.

- Немало наших подопечных семей, которые и без того переживают не самые лучшие времена, сейчас оказались в совсем бедственном положении. У кого-то из них сократился заработок, а кто-то остался и вовсе без работы. И если без вещей, сидя на карантине, еще можно как-то обойтись, то без продуктов - совсем никак, - рассказывают сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

При этом нуждающиеся обращаются за помощью постоянно. Каждую неделею им стараются выдать пайки: крупы, макароны и растительное масло. Таких продуктов становится все меньше. Неравнодушных жителей города убедительно просят помочь. Если у вас есть возможность поделиться крупами, макаронами, сахаром, растительным маслом, чаем, печеньем, консервами, детским питанием, вам будут признательны за помощь. Продукты принимают на складе по адресу: улица Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом). Просьба обязательно подписывать, что продукты для гуманитарного склада.

Также принимают пожертвования на карту 4276 8700 4475 3791 (Николай Геннадьевич Н.), назначение платежа «на продукты для склада». На собранные средства волонтеры самостоятельно закупят все необходимое. Телефон для справок: 24-30-61 (короткий мобильный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае
В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомой
Дальневосточный филиал Сбербанка готовится к празднованию юбилея Победы
Лауреатов премии имени Якова Дьяченко-2020 выбрали в Хабаровске
В Хабаровском крае потеплеет до 23 градусов
На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи
Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске
Самоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборы
Взрывчатку спрятал в своей кладовке житель Еврейской автономии
Автолюбительница в Хабаровском крае вернула долг налоговой ради машины
Годовалый ребенок пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске
На 13 дорогах в Хабаровске могут возникнуть проблемы с проездом авто
Обстановка в Хабаровском крае 27 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 26 апреля: нарастающий итог 406 случаев заболевания
Театр «КнАМ» приглашает зрителей посмотреть записи спектаклей
Радоницу жителей Хабаровского края просят провести дома
Шашлычка захотелось: гости Хабаровского края поставили мангал прямо на балконе
Индекс самоизоляции в Хабаровском крае на желтом уровне
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 26 апреля: всего выявлено 379 случаев заболевания
Обстановка в Хабаровском крае 26 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 25 апреля: выявлено 28 новых случаев
В Еврейской автономии ограничительные мероприятия продлили до 30 апреля
На доплаты медикам, работающим с COVID-19 в Хабаровском крае, будет выделено более 230 миллионов рублей
В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области военные городки обрабатывают специалисты РХБ защиты
Телефонные мошенники из Москвы украли у доверчивой жительницы Биробиджана 8 тысяч рублей
Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звери
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля: 20 жилых подъездов закрыто на карантин