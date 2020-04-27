На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи

27 Апр 2020 2020-04-27T05:05:39+03:00

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На гуманитарном складе в Хабаровске просят о помощи. На сегодняшний день он закрыт для посещения. Продукты нуждающимся волонтеры возят по домам. Однако запасы продовольствия постепенно заканчиваются, и без помощи неравнодушных людей их не пополнить.

- Немало наших подопечных семей, которые и без того переживают не самые лучшие времена, сейчас оказались в совсем бедственном положении. У кого-то из них сократился заработок, а кто-то остался и вовсе без работы. И если без вещей, сидя на карантине, еще можно как-то обойтись, то без продуктов - совсем никак, - рассказывают сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

При этом нуждающиеся обращаются за помощью постоянно. Каждую неделею им стараются выдать пайки: крупы, макароны и растительное масло. Таких продуктов становится все меньше. Неравнодушных жителей города убедительно просят помочь. Если у вас есть возможность поделиться крупами, макаронами, сахаром, растительным маслом, чаем, печеньем, консервами, детским питанием, вам будут признательны за помощь. Продукты принимают на складе по адресу: улица Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом). Просьба обязательно подписывать, что продукты для гуманитарного склада.

Также принимают пожертвования на карту 4276 8700 4475 3791 (Николай Геннадьевич Н.), назначение платежа «на продукты для склада». На собранные средства волонтеры самостоятельно закупят все необходимое. Телефон для справок: 24-30-61 (короткий мобильный).

ИСТОЧНИК KP.RU