Лауреатов премии имени Якова Дьяченко-2020 выбрали в Хабаровске

27 Апр 2020 2020-04-27T06:58:45+03:00

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В Хабаровске выбрали лауреатов на премию имени Якова Дьяченко-2020. Голосование провели на сайте мэрии. В нем участвовали около 2,3 тысячи человек. По итогу почетной награды, а именно денежной премии в 30 тысяч рублей и памятного знака, удостоят четыре горожанина.

- Среди выбранных горожанами людей Владимир Мулин, профессор, заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» ДВГУПС, директор студенческого спортклуба «Локомотив», Татьяна Николаевская, главный врач КГБУЗ «Хабаровский специализированный дом ребенка», Павел Троценко, директор ООО «Народное АВТО-ДВ» и Сергей Чернухин, председатель Некоммерческого Партнерства «Союз ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону», полковник ФСБ в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, это будет уже 23-е вручение наград. Впервые поощрять граждан за общественно значимые заслуги в развитии социальной сферы города начали в 1998 году. Премию дают за разработку и внедрение социальных программ, обеспечивающих жизнедеятельность города, способствующих его процветанию и сохранению исторического и культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU