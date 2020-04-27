27 Апр 2020 2020-04-27T05:34:26+03:00

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В Хабаровском крае потеплеет до 23 градусов. Такой прогноз синоптики дают ближе к выходным. По-настоящему весеннего тепла наконец-то дождутся жители региона после недельного похолодания. Однако идиллия будет недолгой, после этого в регион пожалует очередной циклон.

- Непогода принесет небольшие осадки, температура снова понизится, - рассказали в Дальневосточном УГМС. - К слову, на юге с пятницы пройдут дожди, а на севере выпадет мокрый снег. В целом же весна заканчивается, приходит лето, поэтому теплых дней теперь будет все больше.

Отметим также, что на реках края пока опасных явлений не прогнозируют. У Комсомольска-на-Амуре на прошедших выходных начался ледоход. Граница вскрытия Амура проходит у села Нижнетамбовское. За сутки подъем уровней воды составил 189 сантиметров, текущий уровень 520 сантиметров. Ниже по течению у села Циммермановка отмечают подвижки льда, закраины, а у села Мариинское до устья - ледостав с закраинами. Жителей края убедительно просят не выходить на лед и на воду до официального открытия навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU