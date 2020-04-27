Дальневосточный филиал Сбербанка готовится к празднованию юбилея Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T06:57:47+03:00

Вместе с новыми продуктами банка жителям Хабаровского края предлагают оказать поддержку ветеранам и почтить память родных и близких, не вернувшихся с полей сражений

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Целую линейку продуктов и мероприятий к юбилею Великой Победы разработал Сбербанк совместно со своими дочерними компаниями. Так, совместно с фондом «Память поколений» Сбербанк запустил благотворительную платформу «Сбербанк Вместе». Все пожертвования, сделанные клиентами банка в адрес фонда, будут удвоены банком, а деньги пойдут на поддержание ветеранов ВОВ. На сегодняшний день общая сумма взноса в фонд составила уже более 15 миллионов рублей.

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка также зачисляет пожертвования из собственных средств от имени каждого клиента, заключившего договор в период с 23 апреля по 30 мая. А «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечислит в фонд пожертвования часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в период с 20 апреля по 10 мая. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний.

В период с 20 апреля по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в фонд 75 рублей из собственных средств. Для участия клиенту банка (юридическому лицу) необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Количество переводов не ограничено.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает бесплатную викторину «Военная история», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина доступна через Viber в специальном чат-боте «Спасибо». Полученные бонусы можно также потратить на доброе дело, в том числе на благотворительный взнос в фонд «Память поколений» . В течение пяти недель, начиная с 6 апреля, участники отвечают на вопросы о событиях военных лет. Одна неделя - один год войны: люди, события, экономика. Ежедневно будут активироваться новые вопросы, за каждый правильный ответ участник викторины зарабатывает бонусы «Спасибо».

Помимо заботы о тех, кто с нами, мы помним о тех, кто не вернулся к своим родным и близким. Сбербанк приглашает всех присоединиться к онлайн-проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Свои предложения внесли и партнеры Сбербанка.

Подробнее ознакомиться со всей информацией и оказать помощь ветеранам можно через сервисы Сбербанка.