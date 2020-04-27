2020-04-27T06:31:12+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомой

Фигурант хотел залезть к подруге по фасаду дома
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомойВ Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске зачитали приговор мужчине, который обчистил чужую квартиру. Из материалов дела следует, что он хотел попасть к своей знакомой, для этого полез по фасаду здания. По пути он увидел, что в одной из квартир открыт балкон. Он зашел в помещение и забрал компьютер. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

- Фигуранту 27 лет. Он нигде не работает, ранее неоднократно попадал в поле зрения стражей правопорядка. В марте прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и мошенничество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Его осудили по статье «Кража» и приговорили к лишению свободы сроком на два года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. К слову, пропавший ноутбук вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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