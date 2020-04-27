2020-04-27T07:00:32+03:00
Общество

Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае

У специалистов возникли подозрения, что в качестве сырья использовали молоко, полученное от больных животных
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском краеПодозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском краеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Производителя молока в Хабаровском крае уличили в изготовлении продукции из подозрительного сырья. Началось все с несоответствия объемов входящего сырья и готовой молочной продукции на предприятии, расположенном в районе имени Лазо.

- Так, согласно входящим ветеринарным сопроводительным документам на переработку поступила одна тысяча 970 килограммов сырого молока. Объем произведенной готовой продукции - молока пастеризованного - в тот день составил семь тысяч 252 килограмма. То есть в оборот ввели пять тысяч 282 килограмма продукции неизвестного происхождения, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

У специалистов появились подозрения, что производитель использовал молоко, полученное от животных из неблагополучных районов по эпизоотии, и больных общими болезнями для человека и животных. К слову, при переработке продукции возбудители инфекции инактивируются. Выработка продукции из сырья неизвестного происхождения может привести к негативным последствиям, представляющим собой угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим в прокуратуру направили представление для проведения внеплановой выездной проверки в отношении производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае
В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомой
Дальневосточный филиал Сбербанка готовится к празднованию юбилея Победы
Лауреатов премии имени Якова Дьяченко-2020 выбрали в Хабаровске
В Хабаровском крае потеплеет до 23 градусов
На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи
Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске
Самоизолированным в ЕАО продолжают носить продуктовые наборы
Взрывчатку спрятал в своей кладовке житель Еврейской автономии
Автолюбительница в Хабаровском крае вернула долг налоговой ради машины
Годовалый ребенок пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске
На 13 дорогах в Хабаровске могут возникнуть проблемы с проездом авто
Обстановка в Хабаровском крае 27 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 26 апреля: нарастающий итог 406 случаев заболевания
Театр «КнАМ» приглашает зрителей посмотреть записи спектаклей
Радоницу жителей Хабаровского края просят провести дома
Шашлычка захотелось: гости Хабаровского края поставили мангал прямо на балконе
Индекс самоизоляции в Хабаровском крае на желтом уровне
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 26 апреля: всего выявлено 379 случаев заболевания
Обстановка в Хабаровском крае 26 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 25 апреля: выявлено 28 новых случаев
В Еврейской автономии ограничительные мероприятия продлили до 30 апреля
На доплаты медикам, работающим с COVID-19 в Хабаровском крае, будет выделено более 230 миллионов рублей
В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области военные городки обрабатывают специалисты РХБ защиты
Телефонные мошенники из Москвы украли у доверчивой жительницы Биробиджана 8 тысяч рублей
Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звери
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля: 20 жилых подъездов закрыто на карантин