Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае

27 Апр 2020 2020-04-27T07:00:32+03:00

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Производителя молока в Хабаровском крае уличили в изготовлении продукции из подозрительного сырья. Началось все с несоответствия объемов входящего сырья и готовой молочной продукции на предприятии, расположенном в районе имени Лазо.

- Так, согласно входящим ветеринарным сопроводительным документам на переработку поступила одна тысяча 970 килограммов сырого молока. Объем произведенной готовой продукции - молока пастеризованного - в тот день составил семь тысяч 252 килограмма. То есть в оборот ввели пять тысяч 282 килограмма продукции неизвестного происхождения, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

У специалистов появились подозрения, что производитель использовал молоко, полученное от животных из неблагополучных районов по эпизоотии, и больных общими болезнями для человека и животных. К слову, при переработке продукции возбудители инфекции инактивируются. Выработка продукции из сырья неизвестного происхождения может привести к негативным последствиям, представляющим собой угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим в прокуратуру направили представление для проведения внеплановой выездной проверки в отношении производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU