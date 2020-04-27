2020-04-27T07:39:08+03:00
Общество

В ЕАО приняли закон об ограничении продажи алкоголя

Документ разработали в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО приняли закон об ограничении продажи алкоголяВ ЕАО приняли закон об ограничении продажи алкоголяФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Еврейской автономии приняли закон об ограничении продажи алкоголя. Документ разработали в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно нему органы госвласти региона могут установить запрет на розничную продажу алкоголя, но при строгом соблюдении нескольких условий.

- Ограничения могут вводить в случае введения режима повышенной готовности и в тех муниципалитетах или населенных пунктах, где официально объявлен карантин. Сроки действия запрета также ограничены сроком карантина, - рассказали в Заксобрании ЕАО.

Отметим также, что введение запрета на продажу алкогольной продукции - это право органов власти области, которым они могут воспользоваться, а могут и нет. Это инструмент, который можно использовать для более эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции, для борьбы с ее последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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