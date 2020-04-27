27 Апр 2020 2020-04-27T08:01:29+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 27 апреля 2020 года - количество подтвержденных случаев заражения 406, выздоровели 50 человек, 22 человека готовятся к выписке. Об этом сообщил Александр Витько, министр здравоохранения края.

На сегодняшний день в регионе сделали больше 26 тысяч тестов. Это общее количество с начала пандемии. Лечение получают 351 человек, заболевших наблюдают в инфекционных госпиталях. Кроме того, с пневмониями в стационарах лежат 134 человека, под наблюдением врачей находятся 700 человек. Среди них также есть жители края, которые накануне вернулись из Таиланда. Воздушное судно приземлилось в Хабаровске вчера, 26 апреля. На борту находились 113 человек. Всех их поместили в обсерватор на двухнедельный карантин.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU