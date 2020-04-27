Второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников стартовал в Хабаровске

27 Апр 2020 2020-04-27T08:21:29+03:00

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В Хабаровске начался второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников. Провизию получают родителей детей, обучающихся сейчас дистанционно, и младшеклассников, ушедших на каникулы.

- Сухпайки родителям выдают в образовательных учреждениях города. Напомним, воспользоваться ими смогут около 14 тысяч учеников, имеющих право на бесплатное питание в течение учебного года. Среди них дети из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в продуктовые наборы на втором этапе добавили чай и натуральное ультрапастеризованное молоко. Крупы, соки, шоколадки, мясные и рыбные консервы, мука, макаронные изделия присутствуют в «корзинках», как и прежде. Новые продукты добавили по желанию родителей. Напомним, деньги на продуктовые наборы для школьников выделили из бюджетов разного уровня. Выдача сухпайков в Хабаровске продлится до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU