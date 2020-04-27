2020-04-27T08:21:29+03:00
Общество

Второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников стартовал в Хабаровске

Еду выдают на учеников, обучающихся дистанционно, и младшеклассников, ушедших на каникулы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников стартовал в ХабаровскеВторой этап выдачи продуктовых наборов для школьников стартовал в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске начался второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников. Провизию получают родителей детей, обучающихся сейчас дистанционно, и младшеклассников, ушедших на каникулы.

- Сухпайки родителям выдают в образовательных учреждениях города. Напомним, воспользоваться ими смогут около 14 тысяч учеников, имеющих право на бесплатное питание в течение учебного года. Среди них дети из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в продуктовые наборы на втором этапе добавили чай и натуральное ультрапастеризованное молоко. Крупы, соки, шоколадки, мясные и рыбные консервы, мука, макаронные изделия присутствуют в «корзинках», как и прежде. Новые продукты добавили по желанию родителей. Напомним, деньги на продуктовые наборы для школьников выделили из бюджетов разного уровня. Выдача сухпайков в Хабаровске продлится до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владыка и Роспотребнадзор просят биробиджанцев не ходить на кладбище
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 апреля 2020 года: плюс 33 новых случая
В Хабаровске начнут делать маски в огромном количестве
Постоялец гостинцы в Хабаровске съехал и забрал чужое имущество
Молодь кеты выпустили в Амур в Хабаровском крае
В Хабаровске выбирают «Почетного гражданина-2020»
В мэрии Биробиджана новый глава отдела спорта
Второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников стартовал в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 27 апреля 2020 года
В ЕАО приняли закон об ограничении продажи алкоголя
Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае
В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомой
Дальневосточный филиал Сбербанка готовится к празднованию юбилея Победы
Лауреатов премии имени Якова Дьяченко-2020 выбрали в Хабаровске
В Хабаровском крае потеплеет до 23 градусов
На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи
Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске