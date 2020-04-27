2020-04-27T09:12:19+03:00
Общество

В мэрии Биробиджана новый глава отдела спорта

Пост занят Александр Данченко
Александр ШТААЛЬ
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В мэрии Биробиджана новый глава отдела спортаВ мэрии Биробиджана новый глава отдела спортаФото: администрация Биробиджана
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В мэрии Биробиджана сообщили о новом назначении. На этот раз речь шла о должности руководителя отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья. Ее 23 апреля занял Александр Данченко, ранее работавший в этом же отделе специалистом- экспертом.

- Александр Сергеевич работает в этой структуре с февраля 2005 года. Сейчас он будет ответственным за проведение городских официальных спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории города, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Кроме того, Александр Данченко будет отвечать за организацию и проведение городских официальных спортивно-массовых мероприятий, а также за медицинское обеспечение и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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