2020-04-27T10:47:28+03:00
Общество

В Хабаровске выбирают «Почетного гражданина-2020»

Голосование продлится с 27 апреля по 15 мая
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске выбирают «Почетного гражданина-2020»В Хабаровске выбирают «Почетного гражданина-2020»Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске выбирают «Почетного гражданина-2020». Голосование будет длиться с 27 апреля по 15 мая. Участвовать в нем могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт городской администрации, выбрать кандидата на почетное звание и отдать за него голос. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году выбрать предстоит из двух достойных людей. Первый - Иван Карташов, ветеран военной службы, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он участвовал в войне с Японией, командовал зенитным орудием в составе 1649-го отдельного зенитного артиллерийского полка в звании сержанта. С 1951 служил в составе Краснознаменной Амурской Флотилии. В годы службы активно участвовал в общественной жизни, в 16 лет стал секретарем партийной организации Краснознаменной Амурской Флотилии.

Второй кандидат - Евгений Тимофеев, директор ООО «Ника», директор АНО «Дирекция Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России» в Дальневосточном Федеральном округе», мастер спорта СССР по боксу, девятикратный призер чемпионатов Вооруженных Сил СССР, серебряный призер чемпионата РСФСР, бронзовый призер чемпионата Советского Союза. В течение 26 лет он руководит «Федерацией бокса ДФО». Его усилиями молодежи прививают любовь к этому виду спорта, проводят бесплатные занятия в секциях бокса, готовят высококвалифицированных спортсменов и обеспечение успешного выступления боксеров-дальневосточников на всероссийских и международных соревнованиях.

Подробнее о кандидатах читайте на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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