2020-04-27T10:45:47+03:00
Общество

Молодь кеты выпустили в Амур в Хабаровском крае

В планах на 2020 год - выпустить на волю около 60 миллионов маленьких рыб
Александр ШТААЛЬ
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Молодь кеты выпустили в Амур в Хабаровском краеМолодь кеты выпустили в Амур в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае начали выпускать в Амур молодь кеты. В целом в планах на 2020 год выпустить на волю около 60 миллионов маленьких рыб. Работу выполняют специалисты рыбоводных заводов Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» с целью восстановления популяции.

- На сегодняшний день выпуск молоди уже провели два предприятия, расположенные на территории Хабаровского края. С Гурского рыбоводного завода 23 апреля в притоки Амура отправились на волю около 7,8 миллиона штук молоди кеты, а с Анюйского - около 31 миллиона штук. На втором заводе на доращивании пока остаются еще около 636 тысяч штук. Ранее молодь кеты в реку выпустили на Биджанском рыбоводном заводе, который расположен в ЕАО, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах выпустить очередную партию молоди кеты в Амур в конце мая - начале июня. К тому времени мальки подрастут до необходимых размеров. К слову, на Амуре воспроизводят не только лососевые, но и осетровые породы рыб. Этой работой занимаются специалисты семи заводов, из которых три государственных и четыре частных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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