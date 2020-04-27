2020-04-27T10:44:19+03:00
Происшествия

Постоялец гостинцы в Хабаровске съехал и забрал чужое имущество

Администратор не досчиталась бытовой техники
Александр ШТААЛЬ
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Постоялец гостинцы в Хабаровске съехал и забрал чужое имуществоПостоялец гостинцы в Хабаровске съехал и забрал чужое имуществоФото: Олег ЗОЛОТО
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В гостинице Хабаровска произошло пренеприятнейшее событие - пропала бытовая техника. Как позже выяснилось, это обнаружили после того, как съехал один постоялец. Мужчина арендовал номер и находился там со своей знакомой. На следующие сутки после их ухода обнаружили пропажу - исчез телевизор стоимостью более 50 тысяч рублей.

- Чтобы разобраться в ситуации, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Вскоре полицейские задержали 37-летнего подозреваемого. Выяснилось, что ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничество. Похищенный телевизор злоумышленник продал случайному прохожему за одну тысячу рублей. Вырученные деньги потратил на собственные нужды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Похищенное имущество полицейские пытаются найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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