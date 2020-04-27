27 Апр 2020 2020-04-27T12:36:44+03:00

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В Хабаровске начнут делать маски, оборудование для нового производства уже завезли. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал. Он заверил, что такой подход поможет решить проблему дефицита масок, который сейчас наблюдают в регионе. Ориентировочно собственное производство запустят 5 мая 2020 года.

Со слов главы региона в крае уже начала работать первая линия по производству антисептиков на базе перекиси водорода. Также запускают вторую линию по производству антисептиков на базе спирта, начинают выпускать гели для обработки рук.

Отметим также, что в Роспотребнадзоре дали объяснения по поводу ношения масок. Так, согласно разъяснениями ведомства от 30.03.2020 года маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает в себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования окружающих снижается. Также маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровом людям рекомендуют в целях профилактики носить маску при посещении общественных мест и транспорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/775662" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске начнут делать маски в огромном количестве.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU