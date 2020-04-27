2020-04-27T12:35:29+03:00
Здоровье

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 апреля 2020 года: плюс 33 новых случая

Выписались после выздоровления 50 человек
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 апреля 2020 года: плюс 33 новых случаяНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 апреля 2020 года: плюс 33 новых случаяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае к вечеру 27 апреля 2020 года выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заражений в регионе достигло 439, из них 50 выписались после выздоровления, пять человек скончались. Среди излечившихся за последние сутки 23 человека: 16 в Хабаровске и семь в Советской Гавани.

- Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, семь пациентов старше 65 лет, в том числе двое старше 80 лет и один ребенок девяти лет. Большая часть пациентов - это бессимптомные носители, выявленные при проведении эпидемического расследования, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что все пациенты контактировали с ранее выявленными лицами и находились в изоляции. На сегодняшний день лечение получают 384 пациента, из них шесть в тяжелом состоянии, в том числе три на ИВЛ. В изоляторах находится 39 человек, контактировавших с заболевшими. В обсерваторе - 160 человек, прибывших из заграничных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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