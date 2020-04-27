2020-04-27T12:34:39+03:00
Общество

Владыка и Роспотребнадзор просят биробиджанцев не ходить на кладбище

Горожан призывают остаться в родительский день дома
Александр ШТААЛЬ
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Владыка и Роспотребнадзор просят биробиджанцев не ходить на кладбищеВладыка и Роспотребнадзор просят биробиджанцев не ходить на кладбищеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Биробиджанцев убедительно просят остаться в родительский день дома. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, в зоне риска в первую очередь люди старше 60 лет. У них, как правило, ряд сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей, обменных процессов, в связи с чем заболевание у них протекает в более тяжелой форме.

По традиции люди отправляются на кладбище во вторник после Пасхальной недели. Этот день получил особое название - Радоница (от слова «радость»). В этот день служится заупокойная служба, и верующие впервые после Пасхи идут делиться пасхальной радостью со своими усопшими родными.

- Владыка Ефрем и сотрудники Роспотребнадзора убедительно просят воздержаться от посещения кладбища в родительский день. Помните, не у каждого инфицированного проявляются симптомы. В эту Радоницу призывают не только молитвенно помянуть усопших дома, призывают к памяти о живых и о необходимости жить во здравии, заботиться о своем личном здоровье и безопасности, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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