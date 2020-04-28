2020-04-28T01:09:24+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 28 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость

Местами в регионе осадки
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае 28 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемостьОбстановка в Хабаровском крае 28 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемостьФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 апреля, не будет опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске не ожидаются осадки, температура ночью от +1 до +3, днем от +14 до +16, ветер западный 6-11 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночная температура в пределах от -2 до +3, дневная - от +12 до +19, ветер юго-западный 5-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, местами небольшой дождь. Осадки ожидаются в Хабаровском, Нанайском, Верхне-Буреинском районах, температура ночью от -6 до +2, днем от +6 до +18, ветер южный, юго-западный 4-12 м/с. На севере края преимущественно без осадков, местами небольшой дождь, преимущественно в Аяно-Майском районе, температура ночью от -7 до +1, днем от 0 до +16, ветер различных направлений 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. В регионе не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 13 по 19 апреля 2020 года зарегистрировали три тысячи 319 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 18,2 процентов. Эпидпорог превышен в Хабаровском районе на 6,4 процента, по краю не превышен и составляет семь тысяч 653.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане дезинфицируют парки и скверы
В Хабаровске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Военные продезинфицировали Дальневосточный авиационный сервисный центр в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 27 апреля 2020 года: количество заражений больше 100
Обстановка в Хабаровском крае 28 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Владыка и Роспотребнадзор просят биробиджанцев не ходить на кладбище
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 апреля 2020 года: плюс 33 новых случая
В Хабаровске начнут делать маски в огромном количестве
Постоялец гостинцы в Хабаровске съехал и забрал чужое имущество
Молодь кеты выпустили в Амур в Хабаровском крае
В Хабаровске выбирают «Почетного гражданина-2020»
В мэрии Биробиджана новый глава отдела спорта
Второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников стартовал в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 27 апреля 2020 года
В ЕАО приняли закон об ограничении продажи алкоголя
Подозрительное молоко нашли у производителя в Хабаровском крае
В Хабаровске осудили вора, обчистившего квартиру по пути к знакомой
Дальневосточный филиал Сбербанка готовится к празднованию юбилея Победы
Лауреатов премии имени Якова Дьяченко-2020 выбрали в Хабаровске
В Хабаровском крае потеплеет до 23 градусов
На гуманитарном складе в Хабаровске просят помощи
Портал в помощь бизнесменам запустили в Хабаровске