Обстановка в Хабаровском крае 28 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость

28 Апр 2020 2020-04-28T01:09:24+03:00

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Сегодня, 28 апреля, не будет опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске не ожидаются осадки, температура ночью от +1 до +3, днем от +14 до +16, ветер западный 6-11 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночная температура в пределах от -2 до +3, дневная - от +12 до +19, ветер юго-западный 5-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, местами небольшой дождь. Осадки ожидаются в Хабаровском, Нанайском, Верхне-Буреинском районах, температура ночью от -6 до +2, днем от +6 до +18, ветер южный, юго-западный 4-12 м/с. На севере края преимущественно без осадков, местами небольшой дождь, преимущественно в Аяно-Майском районе, температура ночью от -7 до +1, днем от 0 до +16, ветер различных направлений 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. В регионе не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 13 по 19 апреля 2020 года зарегистрировали три тысячи 319 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 18,2 процентов. Эпидпорог превышен в Хабаровском районе на 6,4 процента, по краю не превышен и составляет семь тысяч 653.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU