2020-04-28T01:35:39+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 27 апреля 2020 года: количество заражений больше 100

Из них девять уже выздоровели
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 27 апреля 2020 года: количество заражений больше 100Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 27 апреля 2020 года: количество заражений больше 100Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Еврейской автономии на вечер 27 апреля 2020 года – общее количество заражений 104, из них девять пациентов уже выписались, летальных исходов нет, остальные получают лечение.

- В целом за все время эпидемии в области обследовали больше двух тысяч человек. На сегодняшний день 883 человека находятся на домашнем карантине, - прокомментировали в областном правительстве.

Отметим также, что в связи с выявлением случаев с подозрением на коронавирус на карантин закрывают отдельные подъезды. На сегодняшний день таких в Биробиджане 17, в Бире и Биракане – по одному, в Николаевке – два.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции – чаще мойте руки, делайте влажную уборку в жилье, проветривайте помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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