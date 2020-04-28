2020-04-28T02:25:59+03:00
Общество

Военные продезинфицировали Дальневосточный авиационный сервисный центр в Хабаровске

Эта мера позволила обеспечить безопасные условия работы
Александр ШТААЛЬ
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Военные продезинфицировали Дальневосточный авиационный сервисный центр в ХабаровскеВоенные продезинфицировали Дальневосточный авиационный сервисный центр в ХабаровскеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные продезинфицировали Дальневосточный авиационный сервисный центр в Хабаровске. Работу выполнили в связи с угрозой распространения коронавируса. Обработку территорий провели военнослужащие подразделения РХБ защиты радиотехнических войск армии ВВС и ПВО ВВО.

- Эта мера позволит обеспечить безопасные условия труда специалистов предприятия, которые продолжают изо дня в день работать согласно графику. Дезинфекцию провели по решению командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко об оказании помощи в проведении дезинфекционных мероприятий, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Обработку провели с помощью хлорного раствора. Его распыляли в рабочих помещениях, цехах, ремонтных залах, на территории предприятия и подъездных путях. Военнослужащие внутри здания использовали специальные опрыскивающие устройства, а подъездные пути, дороги и цеха ангарного типа обработали с помощью авторазливочной станции АРС-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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