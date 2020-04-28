В Хабаровске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

28 Апр 2020 2020-04-28T02:57:22+03:00

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Полиция просит помочь в поисках подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. По предварительной информации, мужчина проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве.

- В августе прошлого года из своего дома по улице Ленской в Железнодорожном районе без вести пропал житель краевого центра. В настоящее время его местонахождение не установлено. У оперативников и следователей есть основание полагать, что в отношении него совершено преступление. Разыскиваемого мужчину в этом преступлении подозревают, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

О фигуранте известно: Самадаха Денис Анатольевич, дата рождения: 21 декабря 1982 года. В Хабаровске у него нет постоянного места жительства. Если вы знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об это по телефонам: 8-924-219-93-02, (4212) 59-53-35 или «02» («102»). Конфиденциальность и безопасность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU