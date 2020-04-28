В Биробиджане дезинфицируют парки и скверы

28 Апр 2020 2020-04-28T04:55:21+03:00

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В Биробиджане начали обрабатывать парки и скверы. Работу проводят в связи с угрозой распространения коронавируса. За нее отвечают специалисты компании «Чистый город».

- Коммунальному предприятию для этих целей купили необходимое оборудование. Вчера, 27 апреля, специалисты уже провели дезинфекцию на вокзале, Арбате, в скверах Победы и первостроителей, на площади Дружбы, велодорожках, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что территорию обрабатывают с помощь препарата, который имеет все сертификаты соответствия и рекомендован Роспотребнадзором ЕАО именно для противовирусной дезинфекции. Принимаемые меры направлены на нераспространение коронавирусной инфекции.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики заболевания - чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU