28 Апр 2020 2020-04-28T04:54:29+03:00

Пробки на дорогах могут возникнуть на 12 улицах в Хабаровске 28 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

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Пробки на дорогах могут возникнуть на 12 улицах в Хабаровске 28 апреля. Причина тому ремонтные работы. Временные неудобства могут возникнуть при проезде по улицам Краснореченской, Карла Маркса, Нагорной, Кутузова, Георгиевской, Космической, Королева, Бойко-Павлова, а также на Восточном шоссе, в переулках Краснореченский, Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят принимать это обстоятельство во внимание и заблаговременно корректировать маршрут.

- По данным на семь часов утра 28 апреля в городе не зафиксировали отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В Хабаровске не работают 99 лифтов. Накануне на дорогах краевого центра работало 125 единиц техники, в том числе ночью - 14. Работники предприятий благоустройства убрали с дорог 161,5 кубометра мусора, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что за минувшие сутки в городе зафиксировали 18 дорожных происшествий, три пожара и два возгорания. По номеру «03» скорую помощь вызывали 718 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU