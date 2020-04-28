Оставшихся без работы после 1 марта 2020 года посчитали в Хабаровском крае

28 Апр 2020 2020-04-28T04:53:17+03:00

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В Хабаровском крае посчитали оставшихся без работы после 1 марта. Таких людей в регионе одна тысяча 881 человек. Напомним, для поиска работы, оформления выплат, регистрации в качестве безработного сегодня достаточно подать заявление через портал «Работа в России». Для этого нужна учетная запись на портале Госуслуг.

С каждым заявителем работают индивидуально. Пособие по безработице назначают на 11 день после обращения только в том случае, если предлагаемые вакансии не подошли заявителю по объективным причинам. С апреля по июнь сумма выплат составит 12 тысяч 130 рублей без учета районных коэффициентов. Окончательный размер выплат можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.

- К слову, если у граждан, потерявших работу с 1 марта 2020 года, есть дети в возрасте до 18 лет, дополнительно им ежемесячно будут начислять по три тысячи рублей на каждого ребенка. Выплату может получить один из родителей в семье, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU