2020-04-28T04:52:07+03:00
Экономика

Сбербанк предлагает застройщикам Хабаровского края новый удаленный сервис для работы в текущей ситуации

«Личный кабинет застройщика» заработал на базе «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Евгения МОЛОТОВА
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Сбербанк предлагает застройщикам Хабаровского края новый удаленный сервис для работы в текущей ситуации ФОТО: СбербанкСбербанк предлагает застройщикам Хабаровского края новый удаленный сервис для работы в текущей ситуации ФОТО: Сбербанк
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Сбербанк на базе «Сбербанк Бизнес Онлайн» запустил в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком.

Компании, которые пока не являются клиентами банка, могут оставить заявку на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративные клиенты - кредитование онлайн». После заполнения идентификационных данных компании будет предоставлен доступ в ограниченную версию Сбербанк Бизнес Онлайн с возможностью подачи заявки на кредитование.

После подачи заявки в личном кабинете у застройщиков есть возможность следить за тем, на каком этапе она находится, в статус-трекере.

Благодаря новому сервису действующие клиенты банка могут воздержаться от посещения офиса банка до момента подписания кредитной документации. Если юрлицо пока не является клиентом банка, то для осуществления электронного оборота по заявке ему следует прийти в офис и присоединиться к условиям дистанционного банковского обслуживания и далее продолжать все взаимодействие с банком в рамках рассмотрения сделки проектного финансирования онлайн.

Важным моментом является то, что при загрузке клиентом документов можно оперативно получить обратную связь. В случае если банк по каким-то причинам отклонил документ, клиент увидит причину и исправит ошибку, если это возможно (например, если были отсканированы не все страницы). Часть документов уже может храниться в банке, и их предоставление не потребуется. Именно поэтому перечень документов формируется индивидуально под каждый конкретный проект после подачи заявки и получения банком информации о юрлице.

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