В мэрии Комсомольска рассказали, когда закончится отопительный сезон

28 Апр 2020 2020-04-28T04:58:54+03:00

Пока речь идет о том, что подачу ресурса ограничат 4 мая

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В мэрии Комсомольска-на-Амуре рассказали, когда закончится отопительный сезон 2019-2020 годов. Пока речь идет о том, что подачу ресурса ограничат 4 мая. Такое решение приняли на сегодняшний день в городской администрации.

- При принятии решения опирались на прогноз погоды. Так, синоптики обещают, что в течение ближайших дней среднесуточная температура будет достигать +8 градусов по Цельсию, - прокомментировали в городской администрации.

Отметим также, что с 11 по 29 мая пройдут испытания теплотрасс на прочность. Жителей города убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Также горожан убедительно просят соблюдать масочный режим в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Если вам необходимо покинуть жилье и выйти на улицу, соблюдайте минимальную дистанцию в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU