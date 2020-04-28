2020-04-28T06:38:19+03:00
Общество

Последние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостинице

Из 64 человек, заселенных туда, 15 попали в инфекционный госпиталь
Александр ШТААЛЬ
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Последние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостиницеПоследние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостиницеФото: Администрация Хабаровска
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Последние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостинице «Семь звезд». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, что из 64 человек, заселенных туда, 15 попали в инфекционный госпиталь при горбольнице №10 с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- На сегодняшний день помещения гостиницы дезинфицируют, приводят в порядок номера. Если потребуется, этот обсерватор будет готов принять новую партию людей в ближайшие дни, - рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам.

Напомним, 26 апреля в обсерватор, развернутый на базе гостиницы «Турист», заселили 113 человек, прибывших из Страны тысячи улыбок. Среди них жители Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики коронавирусной инфекции - мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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