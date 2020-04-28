28 Апр 2020 2020-04-28T06:27:42+03:00

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Налоговой в Хабаровском крае вернули долг в полтора миллиона рублей. По предварительной информации, организация в Амурском районе не доплатила налогов именно на эту сумму. К решению этой проблемы подключились также судебные приставы.

- Ликвидировать задолженность руководство должника-организации не спешило и после начала исполнительного производства. Компании также устно разъяснили, что необходимо выполнить требования исполнительного документа, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже выяснили имущественное положение должника, а после вынесли постановление об обращении взыскания денег со счета организации. Однако средства с указанных счетов не поступили, потому что должник, узнав о наложенных ограничениях на счета, через организацию-посредника перевел необходимую сумму задолженности на депозитный счет отдела судебных приставов. Исполнительное производство закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU