Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 апреля: зараженных шесть человек

28 Апр 2020 2020-04-28T07:18:57+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 апреля 2020 года - количество зараженных шесть человек. Из них четыре - это жители Города юности, один пациент из поселка Высокогорный и один из поселка Богородское. Все эти люди находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы.

- На сегодняшний день на карантине находятся 36 человек, которые контактировали с выявленными зараженными. Напомним также, что с 1 марта и по 28 апреля в город прибыли 793 комсомольчанина из стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 28 апреля, у всех у них 14-дневный карантин закончен, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, 36 человек находятся в обсерваторе на базе санатория-профилактория «Кедр». Все они работники комсомольского авиационного завода, прибывшие в минувшую субботу из служебной командировки из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU