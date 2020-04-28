28 Апр 2020 2020-04-28T07:17:53+03:00

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Число заражений вирусами стабильно сокращается в Хабаровске. Об этом говорит статистика. Так, за последнюю неделю в краевой столице зафиксировали чуть более полутора тысяч случаев сезонных заболеваний - ОРВИ и гриппа. Болеть меньше стали как взрослые, так и дети. Заболеваемость на сегодняшний день ниже эпидпорога на 52,2 процента.

- Пока особое внимание специалисты уделяют ситуации с заболеваемостью дальневосточников COVID-19. По последним данным, в регионе зарегистрировали 439 случаев заражения, из них 260 - это жители Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним также, что часть пациентов - это бессимптомные носители инфекции. Их выявили при проведении эпидемического расследования. Все эти люди контактировали с ранее заболевшими и находились в изоляции. Жителей города убедительно просят применять меры профилактики, а именно носить маски в общественных местах и в транспорте, соблюдать меры личной гигиены, вызвать врача на дом в случае появления признаков заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU