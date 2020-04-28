28 Апр 2020 2020-04-28T07:38:15+03:00

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В Хабаровском крае горит 91 гектар леса. Огнеборцы сейчас вынуждены тушить сразу пять природных пожаров. Об этом сообщили в краевом управлении лесами. Специалисты отметили, что причиной новых очагов возгорания стало потепление. Все термоточки обнаружили в Верхнебуреинском районе, недалеко от местных поселков. Это указывает на то, что пожары произошли по вине местного населения.

Жителей региона убедительно просят бережно относиться к природе. Причиной лесных пожаров обычно становятся грозы или халатность людей. К слову, пока гроз в регионе не было. Обычно палы начинают заготовщики дикоросов, которые выжигают участки для сбора черемши.

Напомним, на сегодняшний день в большинстве районов края действует особый противопожарный режим, ограничивающий посещение лесов. В лесные массивы категорически запрещено въезжать на автомобилях, разводить костры, проводить какие-либо огневые работы. Даже за брошенные окурки предусмотрена административная ответственность. Жителей региона убедительно просят воздержаться от поездок на природу во время майских выходных. Об обнаруженных возгораниях гражданам рекомендуется сообщать на единую линию лесоохраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU