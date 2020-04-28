2020-04-28T08:58:22+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон в Биробиджане закончится в начале мая

Решение озвучили в мэрии областной столицы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Отопительный сезон в Биробиджане закончится в начале маяОтопительный сезон в Биробиджане закончится в начале маяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в Биробиджане закончится 6 мая. Такое решение приняли в мэрии областной столицы. Подачу тепла остановят, когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет не менее плюс восьми градусов.

- Согласно прогнозам биробиджанского Гидрометеоцентра, в течение этой недели в городе установится соответствующая температура. Поэтому и приняли решение об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов, - рассказали в мэрии Биробиджана.

Отметим также, что досрочно завершился отопительный сезон в нескольких городских объектах. Речь идет о детских садах, школах, муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Так как в городе продолжаются карантинные мероприятия, смысла отапливать пустые помещения нет.

К слову, в городе также ведут работу по подготовке к новому отопительному периоду. Особое внимание уделят организации проведения ремонта на Биробиджанской ТЭЦ и МУП «Городские тепловые сети».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие школьницы из Хабаровского края используют в промышленности
Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0%
Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае
В родительский день кладбища в Хабаровске были почти безлюдными
Весенний общекраевой субботник отменили в Хабаровском крае
Отопительный сезон в Биробиджане закончится в начале мая
В Хабаровском крае горит 91 гектар леса
Число заражений вирусами стабильно сокращается в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 апреля: зараженных шесть человек
Налоговой в Хабаровском крае вернули долг в полтора миллиона рублей
Последние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостинице
В мэрии Комсомольска рассказали, когда закончится отопительный сезон
Сбербанк предлагает застройщикам Хабаровского края новый удаленный сервис для работы в текущей ситуации
Оставшихся без работы после 1 марта 2020 года посчитали в Хабаровском крае
Пробки на дорогах могут возникнуть на 12 улицах в Хабаровске 28 апреля
В Биробиджане дезинфицируют парки и скверы
В Хабаровске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении