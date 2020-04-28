Отопительный сезон в Биробиджане закончится в начале мая

28 Апр 2020 2020-04-28T08:58:22+03:00

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Отопительный сезон в Биробиджане закончится 6 мая. Такое решение приняли в мэрии областной столицы. Подачу тепла остановят, когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет не менее плюс восьми градусов.

- Согласно прогнозам биробиджанского Гидрометеоцентра, в течение этой недели в городе установится соответствующая температура. Поэтому и приняли решение об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов, - рассказали в мэрии Биробиджана.

Отметим также, что досрочно завершился отопительный сезон в нескольких городских объектах. Речь идет о детских садах, школах, муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Так как в городе продолжаются карантинные мероприятия, смысла отапливать пустые помещения нет.

К слову, в городе также ведут работу по подготовке к новому отопительному периоду. Особое внимание уделят организации проведения ремонта на Биробиджанской ТЭЦ и МУП «Городские тепловые сети».

ИСТОЧНИК KP.RU