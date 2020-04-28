2020-04-28T08:57:15+03:00
Общество

Весенний общекраевой субботник отменили в Хабаровском крае

Однако двухмесячник санитарной чистки все же пройдет
Александр ШТААЛЬ
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Весенний общекраевой субботник отменили в Хабаровском краеВесенний общекраевой субботник отменили в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Весенний субботник решили отменить в Хабаровском крае. Традиционно масштабную чистку планировали провести в конце апреля, однако из-за коронавируса пришлось срочно корректировать планы. Отметим также, что двухмесячник санитарной чистки все же проведут.

- Коммунальным службам поставили задачу убрать весь мусор, скопившийся за зимние месяцы. Работу выполнят силами предприятий отрасли ЖКХ и служб благоустройства. Внимание уделят соблюдению ограничений и правил, установленных на период пандемии. На начало этой недели в краевой столице ликвидировали 95 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, привели в порядок более двух тысяч 600 дворовых территорий, - рассказали в краевом министерства ЖКХ.

К слову, в прошлом году в общекраевом субботнике участвовали около 71,5 тысячи человек. За один день они ликвидировали 202 неорганизованные свалки, убрали восемь тысяч 766 дворовых территорий, очистили более 1,7 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, благоустроили 136 детских спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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