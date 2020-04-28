28 Апр 2020 2020-04-28T09:01:47+03:00

В родительский день кладбища в Хабаровске были почти безлюдными Фото: Администрация Хабаровска

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В родительский день кладбища в Хабаровске были почти безлюдными. Похоже, что горожане все-таки вняли рекомендация и остались на Радоницу дома.

- Сегодня к обеду Центральное кладбище посетило менее тысячи человек – практически небывалый случай. Если так пойдет и дальше, до заката здесь побывает около трех тысяч, - комментирует Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

К слову, в прошлом году в родительский день на кладбища приехали более 40 тысяч хабаровчан. В этом году власти города буквально со страхом ждали этого дня из-за угрозы распространения коронавируса. Призывы отложить визиты на кладбище также связаны только с этим обстоятельством. Люди с пониманием отнеслись к этой мере, никаких конфликтных ситуаций на данной почве пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU